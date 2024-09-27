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Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны ищут производителей пончо для военных

В Минобороны ищут производителей пончо для военных

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 18:35  •  8780 просмотра

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Министерство обороны Украины начинает военные испытания нового типа пончо для ВСУ. Украинские производители могут предложить образцы в соответствии с техническими условиями, опубликованными на сайте Минобороны.

Министерство обороны Украины начинает военные (исследовательские) испытания нового типа пончо в рамках совершенствования материального обеспечения для нужд ВСУ, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Украинские производители пончо могут предложить образцы своей продукции в соответствии с разработанными Минобороны техническими условиями.

«Техническое описание на опытную партию - Пончо (Тип 2)» от Главного управления развития материального обеспечения уже доступно на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в подразделе „Технические описания на опытные партии“, а также на платформе „Партнер МОУ“, - сообщили в ведомстве.

Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих26 сентября 2024, 18:10 • 21980 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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