В Минобороны ищут производителей пончо для военных
Киев • УНН
Министерство обороны Украины начинает военные испытания нового типа пончо для ВСУ. Украинские производители могут предложить образцы в соответствии с техническими условиями, опубликованными на сайте Минобороны.
Министерство обороны Украины начинает военные (исследовательские) испытания нового типа пончо в рамках совершенствования материального обеспечения для нужд ВСУ, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Детали
Украинские производители пончо могут предложить образцы своей продукции в соответствии с разработанными Минобороны техническими условиями.
«Техническое описание на опытную партию - Пончо (Тип 2)» от Главного управления развития материального обеспечения уже доступно на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в подразделе „Технические описания на опытные партии“, а также на платформе „Партнер МОУ“, - сообщили в ведомстве.
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