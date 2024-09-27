В Минобороны ищут производителей пончо для военных

Министерство обороны Украины начинает военные (исследовательские) испытания нового типа пончо в рамках совершенствования материального обеспечения для нужд ВСУ, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Украинские производители пончо могут предложить образцы своей продукции в соответствии с разработанными Минобороны техническими условиями.

«Техническое описание на опытную партию - Пончо (Тип 2)» от Главного управления развития материального обеспечения уже доступно на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в подразделе „Технические описания на опытные партии“, а также на платформе „Партнер МОУ“, - сообщили в ведомстве.

Минобороны предлагает создать Единый реестр военнослужащих