В Минобороны показали испытания украинских FPV-дронов (видео)

Министерство обороны Украины протестировало дроны от шести производителей. В основном - FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями. Видео с испытаниями дронов Минобороны обнародовало в Фейсбуке, пишет УНН.

Цель этих испытаний - проверить работу беспилотников под воздействием излучения комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для большинства производителей это испытание стало хорошей возможностью увидеть уязвимые места своих разработок и в дальнейшем сосредоточиться именно на совершенствовании представленных проектов по противодействию Один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.







Дополнение

Также отмечается, что в случае успешных дальнейших испытаний и допуска к эксплуатации этого БпАК, предприятие готово к масштабированию своего производства.

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