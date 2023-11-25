В Минобороны показали испытания украинских FPV-дронов (видео)
Киев • УНН
Министерство обороны Украины протестировало беспилотники FPV шести частных компаний на устойчивость к радиоэлектронной борьбе, включая подавление видеосигнала и стабильность канала управления. Некоторые беспилотники, в том числе типа "камикадзе", продемонстрировали многообещающую устойчивость во время испытаний.
Министерство обороны Украины протестировало дроны от шести производителей. В основном - FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями. Видео с испытаниями дронов Минобороны обнародовало в Фейсбуке, пишет УНН.
Цель этих испытаний - проверить работу беспилотников под воздействием излучения комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником, - говорится в сообщении,
Детали
Отмечается, что для большинства производителей это испытание стало хорошей возможностью увидеть уязвимые места своих разработок и в дальнейшем
сосредоточиться именно на совершенствовании представленных проектов по противодействию
Один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку
дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.
Дополнение
Также отмечается, что в случае успешных дальнейших испытаний и допуска к эксплуатации этого БпАК, предприятие готово к масштабированию своего производства.
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В Минобороны показали испытания украинских FPV-дронов (видео)
Министерство обороны Украины протестировало беспилотники FPV шести частных компаний на устойчивость к радиоэлектронной борьбе, включая подавление видеосигнала и стабильность канала управления. Некоторые беспилотники, в том числе типа "камикадзе", продемонстрировали многообещающую устойчивость во время испытаний.
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