В Минобороны допустили к эксплуатации компьютерный артполигон
Киев • УНН
Украинский компьютерный артиллерийский полигон допущен к эксплуатации Минобороны. Компактный тренажер позволяет моделировать боевые задачи и анализировать действия расчетов с учетом реального опыта.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон отечественного производства, предназначенный для подготовки специалистов подразделений артиллерии, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Этот комплекс разработала группа украинских программистов как вспомогательный цифровой инструмент для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения. Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором
По данным ведомства, визуальный компонент компьютерного полигона позволяет: моделировать выполнение огневых задач и осуществлять анализ их выполнения, проводить разбор действий каждого члена боевого расчета, получать рекомендации для исправления ошибок.
Компьютерный полигон украинского производства - компактный. Все оборудование помещается в чемодан, что позволяет обустроить учебный класс в любом стационарном помещении или полевых условиях, резюмировали в Минобороны.
Минобороны допустило к эксплуатации новый украинский дрон "Чаклун"16 октября 2024, 09:55 • 12638 просмотров