У Міноборони допустили до експлуатації комп’ютерний артполігон
Київ • УНН
Український комп'ютерний артилерійський полігон допущено до експлуатації Міноборони. Компактний тренажер дозволяє моделювати бойові завдання та аналізувати дії розрахунків з урахуванням реального досвіду.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон вітчизняного виробництва, призначений для підготовки фахівців підрозділів артилерії, передає УНН із посиланням на відомство.
Цей комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння. Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором
За даними відомства, візуальний компонент комп’ютерного полігона дозволяє: моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку, отримувати рекомендації для виправлення помилок.
Комп’ютерний полігон українського виробництва – компактний. Все устаткування поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні, або польових умовах, резюмували у Міноборони.
Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон "Чаклун"16.10.24, 12:55 • 12924 перегляди