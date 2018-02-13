В Минмолодьспорта представили проект реконструкции ОНСЦ "Конча-Заспа"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Олимпийском национальном спортивном центре "Конча-Заспа" реконструируют комплекс игрового зала и построят современный спальный комплекс и олимпийский бассейн. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОНСЦ "Конча-Заспа" Андрей Крилюк, передает УНН.
"Уже разработаны три проекта реконструкции комплекса. Первый - это реконструкция и техническое переоснащение игрового зала. Второй - строительство специального современного спального комплекса с соблюдением потребностей для спортсменов с инвалидностью. И третий - строительство специального плавательного комплекса олимпийского класса", - сообщил Крилюк.
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Заместитель гендиректора "Конча-Заспы" Тарас Глущук отметил, что на релизацию этих проектов необходимо всего 830 млн гривен. Из них 134 млн гривен необходимы на реконструкцию комплекса игрового зала, 178 - на строительство спального комплекса и 518 - на строительство олимпийского бассейна.
Также на реализацию этих проектов необходимо как минимум 2-2,5 года.