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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 91010 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100694 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101101 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114444 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102679 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112410 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минмолодьспорта представили проект реконструкции ОНСЦ "Конча-Заспа"

В Минмолодьспорта представили проект реконструкции ОНСЦ "Конча-Заспа"

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Олимпийском национальном спортивном центре "Конча-Заспа" реконструируют комплекс игрового зала и построят современный спальный комплекс и олимпийский бассейн. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОНСЦ "Конча-Заспа" Андрей Крилюк, передает УНН.

"Уже разработаны три проекта реконструкции комплекса. Первый - это реконструкция и техническое переоснащение игрового зала. Второй - строительство специального современного спального комплекса с соблюдением потребностей для спортсменов с инвалидностью. И третий - строительство специального плавательного комплекса олимпийского класса", - сообщил Крилюк.

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Заместитель гендиректора "Конча-Заспы" Тарас Глущук отметил, что на релизацию этих проектов необходимо всего 830 млн гривен. Из них 134 млн гривен необходимы на реконструкцию комплекса игрового зала, 178 - на строительство спального комплекса и 518 - на строительство олимпийского бассейна.

Также на реализацию этих проектов необходимо как минимум 2-2,5 года.

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