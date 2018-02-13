В Мінмолодьспорту представили проект реконструкції ОНСЦ "Конча-Заспа"

“Вже розроблено три проекти реконструкції комплексу. Перший — це реконструкція та технічне переоснащення ігрового залу. Другий — будівництво спеціального сучасного спального комплексу з дотриманням потреб для спортсменів з інвалідністю. Та третій — будівництво спеціального плавального комплексу олімпійського класу”, — повідомив Крилюк.

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Заступник гендиректора “Конча-Заспи” Тарас Глущук відзначив, що на релізацію цих проектів необхідно загалом 830 млн гривень. З них 134 млн гривень необхідні на реконструкцію комплексу ігрового залу, 178 — на будівництво спального комплексу та 518 — на будівництво олімпійського басейну.

Також на реалізацію цих проектів необхідно як мінімум 2-2,5 роки.