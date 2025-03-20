В Минфине сообщили, как потратят 1 млрд долларов второго транша от ЕС
Киев • УНН
Украина получила второй транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7. Средства направят на социальные, военные нужды и восстановление инфраструктуры.
Сегодня в Государственный бюджет Украины поступил второй транш от Европейского Союза объемом один миллиард евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Эти деньги пойдут на восстановление нашего государства, в частности ее инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов.
В Минфине сообщили, что эти средства позволяют обеспечить приоритетные социальные, военные нужды и восстановление нашего государства. В частности, речь идет о восстановлении критически важной инфраструктуры.
Благодарен странам ЕС за поддержку механизма ERA и, в частности, за очередной транш в размере 1 млрд евро. В текущем году рассчитываем привлечь весь объем средств от ЕС, что позволит обеспечить бюджетные нужды Украины в 2025-2026 годах. Наш следующий приоритет – это полная конфискация замороженных российских суверенных активов. Эти средства должны стать инструментом восстановления Украины
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Детали
ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых вклад ЕС составляет 20 миллиардов. Первый транш объемом три миллиарда евро Украина получила в январе этого года.
Замороженные активы центрального банка россии в ЕС в целом достигают 210 миллиардов евро, и, согласно официальным данным ЕС, составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире.
В Минфине также отметили, что Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим предоставителем прямой бюджетной помощи Украине – 46 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
Дополнение
Ранее мы писали, что Европейская комиссия предоставляет Украине один миллиард евро в рамках своей части инициативы G7 по кредиту, который должен быть погашен за счет поступлений от замороженных российских активов.
Также Совет ЕС одобрил третий транш Украине объемом почти 3,5 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility.