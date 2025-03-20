В Мінфіні повідомили, як витратять 1 млрд доларів другого траншу від ЄС

Сьогодні до Державного бюджету України надійшов другий транш від Європейського Союзу обсягом один мільярд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Ці гроші підуть на відновлення нашої держави, зокрема її інфраструктури, пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів.

В Мінфіні повідомили, що ці кошти дають змогу забезпечити пріоритетні соціальні, військові потреби та відновлення нашої держави. Зокрема, йдеться про відбудову критично важливої інфраструктури.

Вдячний країнам ЄС за підтримку механізму ERA і, зокрема, за черговий транш у розмірі 1 млрд євро. У поточному році розраховуємо залучити весь обсяг коштів від ЄС, що дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025-2026 роках. Наш наступний пріоритет – це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України - сказав Сергій Марченко.

Україна отримала перший транш від Канади у $1,7 млрд від заморожених активів рф

Деталі

ERA передбачає спрямування Україні 50 мільярдів доларів, із яких внесок ЄС складає 20 мільярдів. Перший транш обсягом три мільярди євро Україна отримала в січні цього року.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС загалом сягають 210 мільярдів євро, і, згідно з офіційними даними ЄС, становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі.

В Мінфіні також наголосили, що Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 46 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.

Доповнення

Раніше ми писали, що Європейська комісія надає Україні один мільярд євро в межах своєї частини ініціативи G7 щодо кредиту, який має бути погашений за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Також Рада ЄС схвалила третій транш Україні обсягом майже 3,5 мільярда євро у межах інструменту Ukraine Facility.