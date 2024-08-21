В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр по международному развитию Канады Ахмед Хуссен обсудили сотрудничество двух стран в реализации инициатив по поддержке финансовой стабильности и в процессе внедрения реформ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Канадская делегация выразила свою поддержку относительно направления Украине 50 млрд долларов США, которые будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных российских активов. Стороны согласились, что россия должна нести ответственность за совершенные преступления и нанесенный ущерб Украине. Финансирование первоочередных потребностей, в частности военных, за счет активов рф является одним из таких механизмов.

Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного финансирования - около 5,1 млрд долларов США. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю и сверхважную поддержку с первых дней российского вторжения. Канада продолжает сохранять свою четкую позицию по финансовой, военной, гуманитарной помощи, санкций против страны-агрессора, а также в политическом решении G7 по использованию обездвиженных суверенных активов рф в пользу Украины - отметил Сергей Марченко.

Министр финансов отметил важность сохранения внешней поддержки в следующем году. В то же время Правительство работает над механизмами увеличения внутренних поступлений госбюджета.

Добавим

Стороны также обсудили один из эффективных инструментов мобилизации внутренних ресурсов государства, выпуск военных облигаций (ОВГЗ). С февраля 2022 года украинцы, в том числе коммерческие банки, юридические и физические лица, приобрели облигации на общую сумму около 31 млрд долларов США (по состоянию на 19.08.2024). Удобство механизмов для приобретения облигаций, рыночная доходность и 100% гарантия возврата средств от государства делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке.

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Напомним

В 2022 году Украина получила от Канады около 1,9 млрд долларов США. В 2023 году Украина получила более 1,75 млрд долларов США льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более 1,47 млрд долларов США.

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