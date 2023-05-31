В Минэнерго рассказали, какие населенные пункты остаются без света и будут ли еще отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителей в 12 областях Украины, которые были без света 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение пресс-службы министерства энергетики Украины.
Детали
Комиссия по изучению причин, которые привели к рассинхронизации энергосистемы и аварийным отключениям электроэнергии, уже начала свою работу, отмечается в сообщении.
Впрочем, из-за боевых действий на данный момент в Донецкой области обесточены 26 населенных пунктов, без света остались 12,3 тысячи потребителей, говорится в сообщении Минэнерго.
Также в результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Минэнерго отмечают, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. За сутки удалось вернуть свет для 18,6 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.
Дополнение
“Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет. Отключения не планируются”, - говорится в сообщении.
Напомним
В целом без света 30 мая одновременно остались абоненты в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.