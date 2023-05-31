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У Міненерго розповіли, які населені пункти залишаються без світла і чи будуть відключення ще

У Міненерго розповіли, які населені пункти залишаються без світла і чи будуть відключення ще

Київ • УНН

 • 423934 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які були без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію в оператора системи передачі. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення прес-служби міністерства енергетики України.

Детали

Комісія з вивчення причин, які призвели до розсинхронізації енергосистеми та аварійних відключень електроенергії, вже розпочала свою роботу, зазначається в повідомленні.

Втім через бойові дії наразі в Донецькій області знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні Міненерго.

Також внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

В Міненерго зазначають, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 18,6 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Доповнення

“Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються”,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Загалом без світла 30 травня одночасно залишилися абоненти у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Відбулися тимчасові відключення електроенергії й в сусідній Молдові.

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