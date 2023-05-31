У Міненерго розповіли, які населені пункти залишаються без світла і чи будуть відключення ще
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які були без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію в оператора системи передачі. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення прес-служби міністерства енергетики України.
Детали
Комісія з вивчення причин, які призвели до розсинхронізації енергосистеми та аварійних відключень електроенергії, вже розпочала свою роботу, зазначається в повідомленні.
Втім через бойові дії наразі в Донецькій області знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні Міненерго.
Також внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
В Міненерго зазначають, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 18,6 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.
Доповнення
“Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються”,- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Загалом без світла 30 травня одночасно залишилися абоненти у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Відбулися тимчасові відключення електроенергії й в сусідній Молдові.