В Николаеве на складах возник пожар площадью около 200 кв.м

"28 ноября в 15:56 часов по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре производственных помещений по уул.Мельничная в Николаеве. На момент прибытия первых отделений государственных пожарно-спасательных частей площадь пожара достигла ориентировочно 200 м.кв.", - заявила И.Пацюк.

Сейчас на месте по повышенному номеру вызова работают 35 спасателей, 6 единиц основной и 3 специальной техники ГСЧС.

Из-за низкого давления в водопроводной сети дополнительно осуществляется подвоз воды из водоисточников, расположенных на большем расстоянии.

Также на месте работают бригады ОАО "Николаевоблэнерго", МКП "Николаевводоканал" и сотрудники полиции.

Как сообщал УНН, в результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка.