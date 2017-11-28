В Николаеве на складах возник пожар площадью около 200 кв.м
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Николаеве возник пожар на складских помещениях на площади около 200 кв.м. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.
"28 ноября в 15:56 часов по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре производственных помещений по уул.Мельничная в Николаеве. На момент прибытия первых отделений государственных пожарно-спасательных частей площадь пожара достигла ориентировочно 200 м.кв.", - заявила И.Пацюк.
Сейчас на месте по повышенному номеру вызова работают 35 спасателей, 6 единиц основной и 3 специальной техники ГСЧС.
Из-за низкого давления в водопроводной сети дополнительно осуществляется подвоз воды из водоисточников, расположенных на большем расстоянии.
Также на месте работают бригады ОАО "Николаевоблэнерго", МКП "Николаевводоканал" и сотрудники полиции.
Как сообщал УНН, в результате пожара в Одесской области погибли два малолетних ребенка.