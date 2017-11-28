В Миколаєві на складах виникла пожежа площею близько 200 кв.м
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Миколаєві виникла пожежа на складських приміщеннях на площі близько 200 кв.м. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС України у Миколаївській області Іляна Пацюк.
"28 листопада о 15:56 годині за екстреним номером "101" надійшла інформація про пожежу виробничих приміщень по вул.Мельнична в Миколаєві. На момент прибуття перших відділень Державних пожежно-рятувальних частин площа пожежі сягнула, орієнтовно, 200 м.кв.", - заявила І.Пацюк.
Наразі на місці за підвищеним номером виклику працюють 35 рятувальників, 6 одиниць основної та 3 спеціальної техніки ДСНС.
Через низький тиск у водопроводній мережі додатково здійснюється підвіз води із вододжерел розташованих на більшій відстані.
Також на місці працюють бригади ПАТ "Миколаївобленерго", МКП "Миколаївводоканал" та співробітники поліції.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі на Одещині загинули дві малолітні дитини.