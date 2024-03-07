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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 08:06  •  8378 просмотра

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Министерство иностранных дел Германии ужесточило свои рекомендации относительно путешествий для граждан Германии и лиц с двойным гражданством, предостерегая от посещения россии из-за риска произвольных арестов.

Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации для граждан относительно поездок в рф.  Ведомство рекомендует немцам, а также людям с двойным гражданством не посещать россию в связи с "продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом количества произвольных арестов". Об этом УНН сообщает на DW. 

Детали 

Как отмечается, существует риск произвольных арестов в рф как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством. 

"Граждане Германии и россии с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан россии. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Европейский парламент 29 февраля принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что убийство российского оппозиционера Алексея Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в россии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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