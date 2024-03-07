В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации для граждан относительно поездок в рф. Ведомство рекомендует немцам, а также людям с двойным гражданством не посещать россию в связи с "продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом количества произвольных арестов". Об этом УНН сообщает на DW.

Детали

Как отмечается, существует риск произвольных арестов в рф как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством.

"Граждане Германии и россии с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан россии. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - говорится в сообщении.

Дополнение

Европейский парламент 29 февраля принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что убийство российского оппозиционера Алексея Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в россии.