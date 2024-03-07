В МЗС Німеччини посилили рекомендації щодо поїздок до рф
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Німеччини посилило свої рекомендації щодо подорожей для громадян Німеччини та осіб з подвійним громадянством, застерігаючи від відвідування росії через ризик довільних арештів.
Міністерство закордонних справ Німеччини посилило рекомендації для громадян щодо поїздок до рф. Відомство рекомендує німцям, а також людям із подвійним громадянством не відвідувати росію у зв'язку з "триваючим погіршенням ситуації" і "зростанням кількості довільних арештів". Про це УНН повідомляє на DW.
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Як зазначається, існує ризик довільних арештів в рф як для громадян Німеччини, так і для людей з подвійним громадянством.
"Громадяни Німеччини та росії з подвійним громадянством повинні враховувати, що російська влада розглядає їх виключно як громадян росії. Це стосується і випадків можливого призову в російські збройні сили. Посольство не може надати їм консульський захист", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Європейський парламент 29 лютого ухвалив резолюцію, у тексті якої зазначається, що вбивство російського опозиціонера Олексія Навального є ще однією ознакою посилення та систематичних репресій у росії.