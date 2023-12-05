Подпольное производство пищевых продуктов известных торговых марок обнаружили в Межигорье

На Киевщине разоблачена группа лиц, которая изготавливала и сбывала поддельную пищевую продукцию якобы известных украинских и международных торговых марок. Производственные мощности сосредоточили в частности на территории бывшего имения Януковича в "Межигорье". Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Дельцы массово производили сладости, кофе, лапшу быстрого приготовления, жевательные резинки и другую фальсифицированную продукцию.

Сотрудники БЭБ провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, продукцию без документального подтверждения и тому подобное.

В конце концов правоохранители изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов и 6 линий для упаковки продукции, а также контрафактную продукцию, сырье, упаковку и тому подобное. Общим весом в 200 тонн.

Отмечается, что подпольное производство в Межигорье использовало мощности, в частности электроэнергию Национального парка.

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Напомним

Ранее УНН писал о том, что правоохранители разоблачили группу подпольных-бизнесменов, организовавших процесс производства контрафактного кофе, специй и других продуктов на территории Киева, а также Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Доход от сделки приносил дельцам около миллиона гривен в месяц.