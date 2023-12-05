Подпольное производство пищевых продуктов известных торговых марок обнаружили в Межигорье
В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов питания известных брендов в бывшем имении Януковича в Межигорье, изъяв 200 тонн нелегальной продукции.
Люди боятся выйти из дома: в оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с бездомными собаками
Мариуполь сталкивается с острой проблемой бездомных собак из-за бегства или смерти владельцев домашних животных, а также уничтожения местных служб защиты животных. Оккупационные войска не принимают эффективных мер, жители сообщают о стаях собак и выражают опасения за свою безопасность.
Rheinmetall уже производит для Украины артснаряды и получает новые заказы - Шмыгаль
По его словам главы правительства, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира.
Израиль может заключить новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников
Израиль мог бы рассмотреть возможность нового перемирия в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС, с целью освободить всех пленных с 7 октября.
На Киевщине женщина поскользнулась и наткнулась на металлический штырь ограждения
В Киевской области женщина получила проникающее ранение правого бедра, поскользнувшись, наткнулась на металлический штырь. ограждения. Спасители освободили ее и передали врачам скорой помощи.
СБУ и ГУР поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - источники
СБУ и ГУР нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, сорвав поставки топлива российским войскам с помощью беспилотников; сообщается о значительных повреждениях.
Правительство выделило более 30 млн грн для строительства фортификационных сооружений в Запорожской области
Украинское правительство выделило 31,7 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области для усиления обороноспособности.
Чуть не накрыла людей и авто: в рф во время сноса одного из корпусов университета обвалилась стена
Во время сноса здания Российского университета транспорта в москве произошел обвал стены, никто не пострадал, поскольку люди проходили мимо за несколько минут до этого.
"Привязал к трактору и заставил бежать": на Буковине под суд пойдет мужчина, который жестоко обращался с собакой
На Буковине мужчина предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой после того, как он привязал животное к трактору и заставил его бегать, что привело к травмированию животного. Подозреваемому предъявлено обвинение.
Правительство уволило первого заместителя главы Госспецсвязи
Правительство Украины уволило Дмитрия Маковского с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации. Это вслед за недавним увольнением руководства ведомства по обвинению в хищении средств.