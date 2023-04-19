В пределах столицы еще сохраняется опасность подтоплений, но уровень воды продолжает спадать

Детали

По информации Укргидрометцентра, по состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9 343 см по Балтийской системе. Что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений – II "оранжевый". То есть, сейчас паводок несколько дней подряд идет на спад.

На данный момент по Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

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"Напомню, пик паводка ожидается на 22 апреля. До критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень - 9 415 см). По всем прогнозам – нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Но все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей! Мы каждый день приближаем мир в Украине после нашей Победы», - чказал начальник КГВА Сергей Попко.

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