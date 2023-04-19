У межах столиці ще зберігається небезпека підтоплень, але рівень води продовжує спадати

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За інформацією Укргідрометцентру, станом на ранок 19 квітня рівень води в Дніпрі в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – ІІ "помаранчевий". Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад.

На цей момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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"Нагадаю, пік паводку очікується на 22 квітня. До критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень - 9 415 см). За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців! Ми кожен день наближаємо мир в Україні після нашої Перемоги!" - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

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