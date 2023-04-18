Весняне водопілля: залишаються підтопленими 5 областей, перевезено майже 2 тисяч осіб - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В п'яти областях України через весняне водопілля залишаються підтопленими будинки та сільськогосподарські угіддя. Загалом підрозділами ДСНС перевезено майже 2 тисяч осіб. Ситуація перебуває на посиленому контролі, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Залишаються підтопленими 330 будинків у 5 областях (Дніпропетровська – 170, Кіровоградська – 87, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2) та 1 642 дворогосподарства у 6 областях (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 333, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 181, та Полтавська – 107).
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.
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"Загалом підрозділами ДСНС доставлено 653 кг продуктів, перевезено 1 985 осіб та відкачано близько 15 184 м куб. води. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо
В Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні з 18 по 28 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля.
Також директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомляв, що у Києві пік паводків прогнозують приблизно 22 квітня.