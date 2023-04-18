Весеннее половодье: остаются подтопленными 5 областей, перевезено почти 2 тысяч человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В пяти областях Украины из-за весеннего половодья остаются подтопленными дома и сельскохозяйственные угодья. В общей сложности подразделениями ГСЧС перевезено почти 2 тысячи человек. Ситуация находится на усиленном контроле, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Остаются подтопленными 330 домов в 5 областях (Днепропетровская – 170, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская – 2) и 1 642 домохозяйства в 6 областях (Черниговская – 488, Днепропетровская – 333, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 181, и Полтавская – 107).
В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 108 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1.
Цитата
"В целом подразделениями ГСЧС доставлено 653 кг продуктов, перевезено 1 985 человек и откачано около 15 184 м куб. воды. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", - сообщили в ведомстве.
Напомним
В Укргидрометцентре сообщили, что в Украине с 18 по 28 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья.
Также директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщал, что в Киеве пик паводков прогнозируют примерно 22 апреля.