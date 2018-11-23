В сети появился тизер фильма "Король Лев"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киностудия Walt Disney Studios опубликовала тизер фильма “Король лев” (The Lion King). Фильм станет ремейком мультфильма 1994 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube канал киностудии.
“Полностью обновленный „Король лев“ режиссера Джона Фавро переместит зрителя в Африканскую саванну, где будущий король должен будет преодолеть предательство и трагедию, чтобы получить свое законное место на Скале Гордости”, — говорится в описании под публикацией тизер-трейлера. Отмечается, что в прокат кинолента выйдет 19 июля 2019 года.
Полутораминутный видеоролик, размещенный в среду на канале киностудии уже посмотрели более 1,5 млн. человек.
В тизер-трейлере продемонстрировали культовую сцену приветствия жителями саванны будущего короля зверей, когда животные собрались вокруг Скалы Гордости, а на самой скале на руках подняли новорожденного Симбу.
Как сообщал УНН, киностудия Walt Disney планирует снять киноверсию мультфильма “Лило и Стич” (Lilo & Stitch, 2002).
Ранее, мюзикл “Король Лев” было признано самой успешной сценической постановкой всех времен. С 1997 года мюзикл заработал 6,2 млрд. долларов по всему миру, оттеснив на второе место “Призрак оперы”.
Постановка основана на мультипликационном фильме студии Disney, вышедший в прокат в 1994 году. Саундтрек “Короля Льва” был написан британским музыкантом Элтоном Джоном, а тексты — его соавтором Тимом Райсом.