В мережі з'явився тізер фільму "Король Лев"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кіностудія Walt Disney Studios опублікувала тізер фільму “Король лев” (The Lion King). Фільм стане ремейком мультфільму 1994 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Youtube канал кіностудії.
“Повністю оновлений „Король лев“ режисера Джона Фавро перемістить глядача в Африканську савану, де майбутній король буде повинен подолати зраду та трагедію, щоб отримати своє законне місце на Скелі Гордості”, — йдеться в описі під публікацією тізер-трейлера. Відзначається, що у прокат кінострічка вийде 19 липня 2019 року.
Півторахвилинний відеоролик, розміщений у середу на каналі кіностудії вже подивилися понад 1,5 млн. осіб.
У тізер-трейлері продемонстрували культову сцену вітання мешканцями савани майбутнього короля звірів, коли тварини зібрались навколо Скелі Гордості, а на самій скелі на руках підняли новонародженого Сімбу.
Як повідомляв УНН, кіностудія Walt Disney планує зняти кіноверсію мультфільму “Ліло і Стіч” (Lilo & Stitch, 2002).
Раніше, мюзикл “Король Лев” було визнано найуспішнішою сценічною постановкою всіх часів. З 1997 року мюзикл заробив 6,2 млрд доларів по всьому світу, відтіснивши на друге місце “Привид опери”.
Постановка заснована на мультиплікаційному фільмі студії Disney, що вийшов в прокат в 1994 році. Саундтрек “Короля Лева” були написані британським музикантом Елтоном Джоном, а тексти — його співавтором Тімом Райсом.