В сети появилось видео подкупа избирателя в образовательном учреждении Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В сети Интернет появилось видео, на котором неизвестные в одном из учебных заведений в Донецкой области пытаются подкупить избирателя. По факту публикации этого видео открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"В интернет-сети появилось видео, на котором неустановленные лица в учебном заведении обещают предоставить избирателю неправомерную выгоду за совершение действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права. Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас полицейские устанавливают, действительно ли указанный факт произошел. Также устанавливаются лица, фигурирующие на видео, и заведение, где проходила видеосъемка.
Этот факт квалифицирован по ч.2 ст.160 "Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права на участие в референдуме" Уголовного кодекса Украина.
Ранее УНН сообщал, с начала избирательной кампании в Полтавской области составили 9 админпротоколов.
Напомним, в Житомирской области полиция проверяет 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Как информировал УНН, за 26 дней избирательной кампании в Украине правоохранителями зарегистрировано 266 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом.
Из-за нарушения избирательного законодательства в Украине открыли уже 8 уголовных производств.