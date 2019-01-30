В мережі з’явилось відео підкупу виборця в освітньому закладі Донеччини

КИЇВ. 31 січня. УНН. В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому невідомі в одному із закладів освіти на Донеччині намагаються підкупити виборця. За фактом публікації цього відео відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.