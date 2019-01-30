В мережі з’явилось відео підкупу виборця в освітньому закладі Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому невідомі в одному із закладів освіти на Донеччині намагаються підкупити виборця. За фактом публікації цього відео відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.
“В інтернет-мережі з’явилося відео, на якому невстановлені особи у закладі освіти обіцяють надати виборцю неправомірну вигоду за вчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — зазначено у повідомленні відомства.
Наразі поліцейські встановлюють, чи дійсно вказаний факт мав місце. Також встановлюються особи, що фігурують на відео, та заклад, де відбувалася відеозйомка.
Цей факт кваліфіковано за ч.2 ст.160 “Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі” Кримінального кодексу України.
Раніше УНН повідомляв, з початку виборчої кампанії на Полтавщині склали 9 адмінпротоколів.
Нагадаємо, у Житомирській області поліція перевіряє 11 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.
Як повідомляв УНН, за 26 днів виборчої кампанії в Україні правоохоронцями зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.
Через порушення виборчого законодавства в Україні відкрили вже 8 кримінальних проваджень.