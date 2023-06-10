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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15768 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Мелитополе гауляйтер собирает местный хлам в "ополчение" - мэр

Киев • УНН

 • 274247 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты, обеспокоенные частым “хлопком” на временно оккупированной территории, пытаются окружить себя большим количеством охраны. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В Мелитополе гауляйтер собирает местный хлам в "ополчение" - мэр

Детали 

Сначала гауляйтер балицкий создал "элитный" недобатальон им. судоплатова, куда уже почти год по всей россии не может насобирать желающих защищать россию

Теперь он создает еще и "народное ополчение", чтобы было кому издеваться над мирными жителями на ВОТ.

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