В Мелитополе гауляйтер собирает местный хлам в "ополчение" - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты, обеспокоенные частым “хлопком” на временно оккупированной территории, пытаются окружить себя большим количеством охраны. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сначала гауляйтер балицкий создал "элитный" недобатальон им. судоплатова, куда уже почти год по всей россии не может насобирать желающих защищать россию
Теперь он создает еще и "народное ополчение", чтобы было кому издеваться над мирными жителями на ВОТ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Бердянске на территории морга заметили около 10 санитарных автомобилей и рефрежираторы