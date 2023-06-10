В Мелитополе гауляйтер собирает местный хлам в "ополчение" - мэр

Детали

Сначала гауляйтер балицкий создал "элитный" недобатальон им. судоплатова, куда уже почти год по всей россии не может насобирать желающих защищать россию

Теперь он создает еще и "народное ополчение", чтобы было кому издеваться над мирными жителями на ВОТ.

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