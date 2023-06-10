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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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У Мелітополі гауляйтер збирає місцевий непотріб в "ополчєніє" - мер

Київ • УНН

 • 274247 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти, занепокоєні частою “бавовною” на тимчасово окупованій території, намагаються оточити себе більшою кількістю охорони. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

У Мелітополі гауляйтер збирає місцевий непотріб в "ополчєніє" - мер

Деталі 

Спочатку гауляйтер балицький створив "елітний" недобатальон ім. судоплатова, куди вже майже рік по всій росії не може назбирати охочих захищати росію

Тепер він створює ще й "народноє ополчєніє", щоб було кому знущатися над мирними мешканцями на ТОТ.

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