У Мелітополі гауляйтер збирає місцевий непотріб в "ополчєніє" - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти, занепокоєні частою “бавовною” на тимчасово окупованій території, намагаються оточити себе більшою кількістю охорони. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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Спочатку гауляйтер балицький створив "елітний" недобатальон ім. судоплатова, куди вже майже рік по всій росії не може назбирати охочих захищати росію
Тепер він створює ще й "народноє ополчєніє", щоб було кому знущатися над мирними мешканцями на ТОТ.
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