В Мексике шесть человек погибли в ходе столкновения между военными и членами картеля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Группа преступников напала в субботу на военных в районе города Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас. Военнослужащим удалось ликвидировать шестерых участников атаки, сообщил телеканал Televisa, передает УНН.
Бой произошел в районе трассы Монтеррей - Нуэво-Ларедо. По предварительным данным, в нем принимали участие члены организованного преступного сообщества "Картель северо-востока". Они использовали автоматическое оружие.
Сведений о пострадавших военных обнародовано не было.
Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по количеству убийств - более 33,3 тыс. случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.
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Как сообщал УНН, в Мексике заявили о намерении привлечь ООН к вопросу легализации наркотиков.