Наркобарон Гусман хотів доставляти наркотики в Мексику нафтовими танкерами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Екс-ватажок наркокартелю “Сіналоа” Хоакін Гусман збирався використовувати нафтові танкери мексиканської державної компанії Pemex для доставки наркотиків в Мексику. Про це заявив в середу на слуханні у справі наркобарона в Нью-Йорку колумбійський контрабандист Хорхе Вілья, повідомив на своєму сайті телеканал Univision, інформує УНН.
За словами Вільї, Гусман мав намір перевозити кокаїн в обладнаних схованках на танкерах Pemex. Цим шляхом наркотики повинні були доставляти з Еквадору в один з портів мексиканського штату Мічоакан. Наркобарон навіть зустрічався з представниками нафтогазової компанії в кінці 2007 року, щоб обговорити з ними свій план, але реалізувати його в підсумку не вдалося.
Гусман був екстрадований в США з Мексики за запитом американської влади в січні 2017 року. Його звинувачують в організації обігу наркотиків в особливо великих розмірах, легалізації мільярдів доларів злочинно нажитих доходів, причетності до вбивств і викрадень.
Нагадуємо, у США почався судовий процес у справі екс-наркобарона Хоакіна Гусмана.