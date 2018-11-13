У США почався судовий процес у справі екс-наркобарона Хоакіна Гусмана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Слухання по суті у справі колишнього ватажка мексиканського наркокартелю “Сіналоа” Хоакіна Гусмана на прізвисько Коротун почалися у вівторок в суді Брукліна, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомило агентство, в перші дні процесу сторони звинувачення і захисту повинні будуть представити свої ключові аргументи. Вердикт у цій справі буде виносити журі присяжних, членам якого забезпечена анонімність через можливі спроби погроз і залякування з боку поплічників Гусмана і членів “Сіналоа”, які знаходяться на волі.
Як зазначає AP, слухання можуть тривати кілька місяців. Буквально в останній момент один з членів журі присяжних з невідомих причин взяв самовідвід, і суд зайнявся пошуками його заміни. У зв’язку з цим не виключено, що перші виступи представників прокуратури і адвокатів будуть перенесені.
Гусман був екстрадований в США з Мексики за запитом американської влади в січні минулого року. Йому інкримінуються організація обігу наркотиків в особливо великих розмірах, легалізація мільярдів доларів злочинно нажитих доходів, санкціонування вбивств і викрадень.
Екс-наркобарон, який міститься в одній з в’язниць Нью-Йорка, заявив про свою невинність за всіма пунктами пред’явленого йому звинувачення. У разі якщо присяжні в результаті визнають Гусмана винним, йому може загрожувати довічне ув’язнення.
Як повідомляв УНН, влітку спільник наркобарона Гусмана втік з в’язниці в Мексиці через головний вхід.