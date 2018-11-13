В США начался судебный процесс по делу экс-наркобарона Хоакина Гусмана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля “Синалоа” Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка начались во вторник в суде Бруклина, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как сообщило агентство, в первые дни процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы. Вердикт по данному делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе приспешников Гусмана и членов “Синалоа”.
Как отмечает AP, слушания могут продлиться несколько месяцев. Буквально в последний момент один из членов жюри присяжных по неизвестным причинам взял самоотвод, и суд занялся поисками его замены. В связи с этим не исключено, что первые выступления представителей прокуратуры и адвокатов будут перенесены.
Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе прошлого года. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.
Экс-наркобарон, который содержится в одной из тюрем Нью-Йорка, заявил о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В случае если присяжные в итоге признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное заключение.
Как сообщал УНН, летом сообщник наркобарона Гусмана бежал из тюрьмы в Мексике через главный вход.