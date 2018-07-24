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El Pais: спільник наркобарона Гусмана втік з в'язниці в Мексиці через головний вхід

El Pais: спільник наркобарона Гусмана втік з в'язниці в Мексиці через головний вхід

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Хуліан Грімальді Паредес, фінансовий спонсор екс-ватажка наркокартелю “Сіналоа” Хоакіна Гусмана, втік з в’язниці “Агуаруто” на північному заході Мексики. Про це повідомила іспанська газета El Pais, передає УНН.

За її даними, втеча відбулася в неділю на світанку. Грімальді і інший арештант, пов’язаний з картелем “Бельтран Лейва”, переодяглися в форму тюремних охоронців і покинули місце ув’язнення через головні ворота. Як вказує видання, вони безперешкодно пройшли всі шість фільтрів безпеки.

“Ми підозрюємо, що до події мають відношення службовці в’язниці, так як втеча здійснена через головні двері в супроводі двох охоронців, місце перебування яких в даний момент невідоме. На записах з камер відеоспостереження видно, що біля виходу на них чекали спільники на чотирьох автомобілях”, — наводить газета заяву секретаря Управління громадської безпеки штату Сіналоа Ферміна Ернандеса.

Сам Хоакін Гусман в січні минулого року був екстрадований з Мексики в США за запитом американської влади. Йому інкримінуються організація обігу наркотиків в особливо великих розмірах, легалізація мільярдів доларів злочинно нажитих доходів, санкціонування вбивств і викрадень. Ватажок “Сіналоа” заявив про свою невинність за всіма 17 пунктами звинувачення. До початку суду він утримується в одній з в’язниць Нью-Йорка.

Як повідомляв УНН, окружний суд Олександрії в штаті Вірджинія визнав американця Зія Зафара, який був студентом в Мексиці, винним у замаху на співробітника консульства США в мексиканському місті Гвадалахара.

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