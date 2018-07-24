El Pais: сообщник наркобарона Гусмана сбежал из тюрьмы в Мексике через главный вход

По ее данным, побег состоялся в воскресенье на рассвете. Гримальди и другой арестант, связанный с картелем “Бельтран Лейва”, переоделись в форму тюремных охранников и покинули место заключения через главные ворота. Как указывает издание, они беспрепятственно прошли все шесть фильтров безопасности.

“Мы подозреваем, что к произошедшему имеют отношение служащие тюрьмы, так как побег осуществлен через главную дверь в сопровождении двух охранников, настоящее пребывание которых в данный момент неизвестно. На записях с камер видеонаблюдения видно, что у выхода их ожидали сообщники на четырех автомобилях”, — приводит газета заявление секретаря Управления общественной безопасности штата Синалоа Фермина Эрнандеса.

Сам Хоакин Гусман в январе прошлого года был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. Главарь “Синалоа” заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. До начала суда он содержится в одной из тюрем Нью-Йорка.

Как сообщал УНН, окружной суд Александрии в штате Вирджиния признал американца Зия Зафара, который был студентом в Мексике, виновным в покушении на сотрудника консульства США в мексиканском городе Гвадалахара.