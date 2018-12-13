Наркобарон Гусман хотел доставлять наркотики в Мексику нефтяными танкерами

По словам Вильи, Гусман намеревался перевозить кокаин в оборудованных тайниках на танкерах Pemex. Этим путем наркотики должны были доставлять из Эквадора в один из портов мексиканского штата Мичоакан. Наркобарон даже встречался с представителями нефтегазовой компании в конце 2007 года, чтобы обсудить с ними свой план, но реализовать его в итоге не удалось.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Его обвиняют в организации оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализации миллиардов долларов преступно нажитых доходов, причастности к убийствам и похищениям.

Напоминаем, в США начался судебный процесс по делу экс-наркобарона Хоакина Гусмана.