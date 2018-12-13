Наркобарон Гусман хотел доставлять наркотики в Мексику нефтяными танкерами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Экс-главарь наркокартеля “Синалоа” Хоакин Гусман собирался использовать нефтяные танкеры мексиканской государственной компании Pemex для доставки наркотиков в Мексику. Об этом заявил в среду на слушании по делу наркобарона в Нью-Йорке колумбийский контрабандист Хорхе Вилья, сообщил на своем сайте телеканал Univision, передает УНН.
По словам Вильи, Гусман намеревался перевозить кокаин в оборудованных тайниках на танкерах Pemex. Этим путем наркотики должны были доставлять из Эквадора в один из портов мексиканского штата Мичоакан. Наркобарон даже встречался с представителями нефтегазовой компании в конце 2007 года, чтобы обсудить с ними свой план, но реализовать его в итоге не удалось.
Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Его обвиняют в организации оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализации миллиардов долларов преступно нажитых доходов, причастности к убийствам и похищениям.
Напоминаем, в США начался судебный процесс по делу экс-наркобарона Хоакина Гусмана.