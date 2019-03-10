В Мексиці шість чоловік загинули в ході зіткнення між військовими і членами картелю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Група злочинців напала в суботу на військових в районі міста Нуево-Ларедо в мексиканському штаті Тамауліпас. Військовослужбовцям вдалося ліквідувати шістьох учасників атаки, повідомив телеканал Televisa, передає УНН.
Бій відбувся в районі траси Монтеррей - Нуево-Ларедо. За попередніми даними, в ньому брали участь члени організованого злочинного співтовариства "Картель північного сходу". Вони використовували автоматичну зброю.
Відомостей про постраждалих військових оприлюднено не було.
Мексика в останні кілька років переживає небувалий розгул насильства. Рекордним за кількістю вбивств - понад 33,3 тис. випадків - став 2018 рік. Відповідальність за загибель тисяч мексиканців несе наркомафія.
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Як повідомляв УНН, у Мексиці заявили про намір залучити ООН до питання легалізації наркотиків.