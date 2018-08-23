У Мексиці заявили про намір залучити ООН до питання легалізації наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Андрес Мануель Лопес Обрадор, майбутній президент Мексики, має намір представити ООН новий підхід до боротьби з наркотиками, націлений на їх декриміналізацію. Про це в середу заявила Ольга Санчес Кордеро, яка повинна зайняти пост міністра внутрішніх справ в новому уряді латиноамериканської країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Milenio.
“Ми хочемо представити в ООН роз’яснення, щоб домогтися виведення наркотиків з-під кримінального переслідування, ми також думаємо про скликання міжнародної конференції, яка стала б частиною цього процесу”, — цитує Кордеро газета Milenio. На думку політика, легалізація наркотиків внесла б корисний внесок у створення закону про амністію. Лопес Обрадор вступить на посаду глави держави 1 грудня цього року.
Мексика на протязі останніх років переживає розгул насильства. У 2017 році в країні було скоєно понад 31 тисячу вбивств, більше, ніж коли б то не було за останні 20 років. Наркомафія несе відповідальність за значну частину злочинів такого роду.
В кінці квітня 2017 року нижня палата парламенту Мексики схвалила пом’якшення антинаркотичного законодавства. За дозвіл використовувати марихуану в медичних і наукових цілях проголосував 371 член Палати депутатів, семеро висловили свою незгоду і 11 утрималися. В кінці 2016 року цю ініціатива отримала схвалення Сенату.
Як повідомляв УНН, у Мексиці невідомі атакували бари Монтеррея.