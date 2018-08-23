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В Мексике заявили о намерении привлечь ООН к вопросу легализации наркотиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, будущий президент Мексики, намерен представить ООН новый подход к борьбе с наркотиками, нацеленный на их декриминализацию. Об этом в среду заявила Ольга Санчес Кордеро, которая должна занять пост министра внутренних дел в новом правительстве латиноамериканской страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Milenio.

В Мексике заявили о намерении привлечь ООН к вопросу легализации наркотиков

“Мы хотим представить в ООН разъяснения, чтобы добиться вывода наркотиков из-под уголовного преследования, мы также думаем о созыве международной конференции, которая стала бы частью этого процесса”, — цитирует Кордеро газета Milenio. По мнению политика, легализация наркотиков внесла бы полезный вклад в создание закона об амнистии. Лопес Обрадор вступит в должность главы государства 1 декабря этого года.

Мексика на протяжении последних лет переживает разгул насилия. В 2017 году в стране было совершено свыше 31 тысячу убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. Наркомафия несет ответственность за значительную часть преступлений такого рода.

В конце апреля 2017 года нижняя палата парламента Мексики одобрила смягчение антинаркотического законодательства. За разрешение использовать марихуану в медицинских и научных целях проголосовал 371 член Палаты депутатов, семеро выразили свое несогласие и 11 воздержались. В конце 2016 года эта инициатива получила одобрение Сената.

Как сообщал УНН, в Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея.

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