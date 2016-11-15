В.Медведчук в Москве провел переговоры по освобождению украинцев

Отвечая на вопрос журналистов, В.Медведчук прокомментировал результаты встречи в Минске 9 ноября

"В ходе последнего заседания мы значительно продвинулись в поиске удерживаемых лиц в Донецке и Луганске. Представители ОРДО и ОРЛО признали, что у них содержатся люди, которых мы, украинская сторона, уже давно разыскивали и о местонахождении которых имели информацию. Речь идет о значительном количестве лиц и до встречи 9 ноября в Минске Донецк и Луганск не признавали, что эти люди находятся у них".

Политик также рассказал о ходе переговоров по освобождению украинцев, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Николае Карпюке и Станиславе Клихе.

"Переговорный процесс идет постоянно, и я вижу возможности для того, чтобы этот вопрос наконец был решен. Очередной раунд переговоров по этому вопросу состоялся в Москве в понедельник, 14 ноября", - отметил В.Медведчук.