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В.Медведчук в Москве провел переговоры по освобождению украинцев

В.Медведчук в Москве провел переговоры по освобождению украинцев

Киев • УНН

 • 7740 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в Москве провел переговоры по освобождению украинцев, передает УНН.

Отвечая на вопрос журналистов, В.Медведчук прокомментировал результаты встречи в Минске 9 ноября

"В ходе последнего заседания мы значительно продвинулись в поиске удерживаемых лиц в Донецке и Луганске. Представители ОРДО и ОРЛО признали, что у них содержатся люди, которых мы, украинская сторона, уже давно разыскивали и о местонахождении которых имели информацию. Речь идет о значительном количестве лиц и до встречи 9 ноября в Минске Донецк и Луганск не признавали, что эти люди находятся у них".

Политик также рассказал о ходе переговоров по освобождению украинцев, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Николае Карпюке и Станиславе Клихе.

"Переговорный процесс идет постоянно, и я вижу возможности для того, чтобы этот вопрос наконец был решен. Очередной раунд переговоров по этому вопросу состоялся в Москве в понедельник, 14 ноября", - отметил В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

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