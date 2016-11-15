В.Медведчук в Москві провів переговори по звільненню українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук в Москві провів переговори по звільненню українців, передає УНН.
Відповідаючи на запиттання журналістів, В.Медведчук прокоментував результати зустрічі в Мінську 9 листопада
"В ході останнього засідання ми значно просунулися в пошуку утримуваних осіб в Донецьку і Луганську. Представники ОРДО і ОРЛО визнали, що у них містяться люди, які ми, українська сторона, уже давно розшукували і про місцезнаходження яких мали інформацію. Йдеться про значну кількість осіб, і до зустрічі 9 листопада в Мінську Донецьк і Луганськ не визнавали, що ці люди перебувають у них".
Політик також розповів про хід переговорів по звільненню українців, які сьогодні знаходяться на території Російської Федерації. Йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.
"Переговорний процес триває постійно, і я бачу можливості для того, щоб це питання врешті-решт було вирішено. Черговий раунд переговорів з цього питання відбувся в Москві в понеділок, 14 листопада", - зазначив В.Медведчук.