В.Медведчук рассказал об истинной цели сотрудничества МВФ с Украиной

12 января официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что, поскольку "был принят сбалансированный бюджет, который содержит цели нашей программы сотрудничества", Фонд готов рассмотреть вопрос предоставления Украине следующего транша. Об условиях, на которых ростовщики намерены предоставить Киеву кредит, "демократическая" власть предпочла не распространяться. Достоянием гласности они стали только после публикации изданием "Экономическая правда" текста Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Согласно обнародованному документу, стороны определили двенадцать структурных маяков ― задач, от выполнения которых зависит предоставление Киеву транша МВФ. Чем же заплатит Украина за финансовую помощь ростовщиков, размер которой, к слову, сейчас активно обсуждается и, по прогнозам экспертов, может оказаться на $300 млн меньше ожидаемого?

Наиболее резонансное требование МВФ — до конца марта парламент должен одобрить новую пенсионную реформу, предусматривающую поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет как для мужчин, так и для женщин (с 2017 по 2027 год).

Запланировано создание единого реестра получателей соцвыплат для дальнейшей верификации. Кроме того, Государственная фискальная служба должна получить доступ к банковским счетам граждан, чтобы отслеживать их доходы.

Киев пообещал кредиторам отменить "упрощенку", а также воздержаться от мер, направленных на сохранение или создание налоговых льгот. Соответственно, предприятия, пока еще пользующиеся льготными режимами налогообложения, окажутся на грани выживания.

До конца марта 2017-го должен быть принят закон о рынке земель сельхозназначения (с конкретными сроками отмены моратория и механизмом продажи земли). Таким образом, Киев готовится открыть рынок земли.

Вопрос приватизации по-прежнему на повестке дня: ОПЗ, "Турбоатом", "Центрэнерго", облэнерго, "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и даже "Укрспирт" уйдут с молотка.

Обнародование текста меморандума произвело эффект разорвавшейся бомбы. В правительстве тут же поспешили откреститься от планов повысить пенсионный возраст. "Я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", — заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Но слова чиновника не вызывают доверия хотя бы в силу того, что он сам тут же признал: постепенное повышение пенсионного возраста для женщин происходит и сейчас. Правда, в рамках пенсионной реформы Януковича – Азарова 2011 года.

К чему приведет усиление фискального гнета, легко спрогнозировать, глядя на результаты налоговых инициатив авторства МВФ в исполнении Кабмина Гройсмана. Пытаясь ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, правительство обязало работодателей повысить сотрудникам зарплаты. Тех, кто не в состоянии выполнить это требование, ждут "репрессии" ― штрафы за невыплату минимальной зарплаты для предпринимателей составят 96 тыс. грн. Появился и новый вид ответственности ― штраф за недопуск инспектора труда к проверке предприятия на наличие неоформленных работников достигает 320 тыс. грн. Еще одним источником пополнения казны власть определила ФЛП, обязав ежемесячно перечислять 704 грн даже тех предпринимателей, которые не получали доход. В результате по состоянию на 14 января закрылись уже 158 тыс. ФЛП. Стоит ли говорить, что упразднение «упрощенки» окончательно похоронит малый и средний бизнес в стране.

Реализация вышеуказанных инициатив МВФ приведет к дальнейшему росту безработицы в Украине, снижению уровня государственной поддержки граждан, резкому оттоку вкладов из банковской системы и подрыву доверия к ней (в случае раскрытия банковской тайны), уничтожению малого и среднего предпринимательства. И такая антисоциальная политика официально одобрена МВФ. Видимо, это и есть истинные цели программы сотрудничества Украины и МВФ", ― написал В.Медведчук.