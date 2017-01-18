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В.Медведчук розповів про справжню мету співпраці МВФ з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Реалізація вищезазначених ініціатив МВФ призведе до подальшого зростання безробіття в Україні, зниження рівня державної підтримки громадян, різкого відтоку вкладів з банківської системи і підриву довіри до неї (у разі розкриття банківської таємниці), знищення малого та середнього підприємництва. Таку думку у своєму блозі висловив лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук, передає УНН.

“12 січня офіційний представник МВФ Джеррі Райс повідомив, що, оскільки “був прийнятий збалансований бюджет, який містить цілі нашої програми співпраці”, Фонд готовий розглянути питання надання Україні наступного траншу. Про умови, на яких лихварі мають намір надати Києву кредит, “демократична” влада вважала за краще не поширюватися. Надбанням гласності вони стали тільки після публікації виданням “Економічна правда” тексту Меморандуму про співробітництво України з МВФ.

Відповідно до оприлюдненого документу, сторони визначили дванадцять структурних маяків — завдань, від виконання яких залежить надання Києву траншу МВФ. Чим же заплатить Україна за фінансову допомогу лихварів, розмір якої, до слова, зараз активно обговорюється і, за прогнозами експертів, може виявитися на 300 млн дол. менше очікуваного?

Найбільш резонансна вимога МВФ — до кінця березня парламент повинен схвалити нову пенсійну реформу, що передбачає поетапне підвищення пенсійного віку до 63 років як для чоловіків, так і для жінок (з 2017 по 2027 рік).

Заплановано створення єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат для подальшої верифікації. Крім того, Державна фіскальна служба повинна отримати доступ до банківських рахунків громадян, щоб відслідковувати їх доходи.

Київ пообіцяв кредиторам скасувати “спрощенку”, а також утриматися від заходів, спрямованих на збереження або створення податкових пільг. Відповідно, підприємства, поки що користуються пільговими режимами оподаткування, опиняться на межі виживання.

До кінця березня 2017 року повинен бути прийнятий закон про ринок земель сільгосппризначення (з конкретними термінами скасування мораторію і механізмом продажу землі). Таким чином, Київ готується відкрити ринок землі.

Питання приватизації як і раніше на порядку денному: ОПЗ, “Турбоатом”, “Центренерго”, обленерго, “Державна продовольчо-зернова корпорація України” і навіть “Укрспирт” підуть з молотка.

Оприлюднення тексту меморандуму справило ефект вибуху бомби. В уряді тут же поспішили відхреститися від планів підвищити пенсійний вік. “Я переконаний, що нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодного кроку щодо підвищення пенсійного віку”, — заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Але слова чиновника не викликають довіри хоча б в силу того, що він сам тут же визнав: поступове підвищення пенсійного віку для жінок відбувається і зараз. Правда, в рамках пенсійної реформи Януковича — Азарова 2011 року.

До чого призведе посилення фіскального гніту, легко спрогнозувати, дивлячись на результати податкових ініціатив авторства МВФ у виконанні Кабміну Гройсмана. Намагаючись ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, уряд зобов’язав роботодавців підвищити співробітникам зарплати. Тих, хто не в змозі виконати цю вимогу, чекають “репресії” — штрафи за невиплату мінімальної зарплати для підприємців складуть 96 тис. грн. З’явився і новий вид відповідальності — штраф за недопуск інспектора праці до перевірки підприємства на наявність неоформлених працівників досягає 320 тис. грн. Ще одним джерелом поповнення скарбниці влада визначила ФОП, зобов’язавши щомісяця перераховувати 704 грн навіть тих підприємців, які не отримували дохід. У результаті за станом на 14 січня закрилися вже 158 тис. ФОПів. Чи варто говорити, що скасування “спрощенки” остаточно поховає малий і середній бізнес в країні.

Реалізація вищезазначених ініціатив МВФ призведе до подальшого зростання безробіття в Україні, зниження рівня державної підтримки громадян, різкого відтоку вкладів з банківської системи і підриву довіри до неї (у разі розкриття банківської таємниці), знищення малого та середнього підприємництва. І така антисоціальна політика офіційно схвалена МВФ. Мабуть, це і є справжні цілі програми співпраці України і МВФ", - написав В.Медведчук.

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