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В.Медведчук: год действия ЗСТ с ЕС: цена евроинтеграционной аферы

В.Медведчук: год действия ЗСТ с ЕС: цена евроинтеграционной аферы

Киев • УНН

 • 11208 просмотра

Год назад, 1 января 2016 года, вступило в действие Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС.

КИЕВ. 4 января. УНН. Надо признать, на пиар-кампанию нового этапа “стратегического сотрудничества” с ЕС еврореформаторы не жалели ни сил, ни времени: чиновники и политики всех рангов, научные и околонаучные эксперты, бизнесмены, блогеры, “общественные активисты” пытались разъяснить народу, какие выгоды и преимущества несет ЗСТ с Евросоюзом. Впрочем, и сегодня на сайте Кабмина в документе, демонстрирующем “Найголовніші досягнення Уряду” за 2016 год, в качестве ключевого “достижения” значится “применение режима углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли”. Такое мнение в своем блоге высказал лидер общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук, передает УНН.

"Однако факты и цифры говорят об обратном: ЗСТ с ЕС ― это стратегическая ошибка Киева, ошибка, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену", - отметил В.Медведчук.

Он добавил, что украинские товаропроизводители не только не совершили обещанную экспансию на европейский рынок, они потеряли выгодный для себя и действительно перспективный рынок стран СНГ и, в частности, РФ.

"В результате евроинтеграционных потуг Киева с 2013 по 2016 год украинский экспорт постоянно сокращался. Как сообщает НБУ, только за первые 11 месяцев 2016 года экспорт украинских товаров сократился на 6,6%. По данным Госстата, в январе ― ноябре 2013 года товарный экспорт Украины составлял $57,43 млрд. За аналогичный период 2016-го страна смогла поставить за рубеж продукции на $32,7 млрд (данные Государственной фискальной службы)", - сообщил политик.

По словам В.Медведчука, по итогам января ― ноября 2016 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился в 1,7 раза.

"Пока экспорт сокращается, импорт, напротив, растет. И существеннее всего увеличились поставки в Украину именно европейской продукции ― на 9%. Не украинцы «прорвались» на европейский рынок, а иностранные производители стали теснить отечественную продукцию уже и на внутреннем рынке", - отметил политик.

"Примечательный факт: о неэффективности и односторонней направленности ЗСТ с ЕС в Украине стали говорить сразу же после начала ее действия, как только были исчерпаны выделенные Брюсселем квоты по ряду товарных позиций. Уже в середине января на 100% была выбрана квота на курятину, на 40% ― на овес, почти на треть ― на пшеницу. Вдумайтесь: из-за того, что ЕС выделил для Украины мизерные квоты, наши аграрии вынуждены были в 2016 году сократить поставки пшеницы в Европу втрое!", - сообщил В.Медведчук.

Кроме того, В.Медведчук процитировал советника президента Украины Петра Порошенка, бизнесмена Юрия Косюка: «Никакого открытия рынков не произошло… Та зона свободной торговли, которую очень сильно сегодня пропагандируют, это обман Украины».

По словам политика, жестко раскритиковали мизерные квоты и в Украинской зерновой ассоциации, и в Федерации работодателей Украины. "Там требовали существенного увеличения этих норм, по некоторым позициям ― в 12–15 раз".

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что распиаренная зона свободной торговли с Евросоюзом оказалась профанацией идеи о взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве с ЕС. Выгодной ЗСТ стала исключительно для Евросоюза, Украина же лишь несет убытки", отметил В.Медведчук.

Также, политик навел слова доктора экономических наук, профессора Алексея Плотникова: «фактически Украина прекратила торговую деятельность в восточном направлении… Украина широко разрекламировала Соглашение об ассоциации и заявила о каком-то прорыве — это не дало реального увеличения товарооборота, осталось квотирование и ограничение поставок на европейский рынок».

"Как видим, эксперты говорят то, о чем «Украинский выбор» предупреждал еще в 2013 году. Сегодня необходимо наконец признать: подписание Киевом Соглашения о ЗСТ с ЕС ― это преступная афера евроинтеграторов, которые, заигравшись в геополитические игры, поставили под удар не только благополучие украинских граждан, но и будущее Украины", - подытожил В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

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