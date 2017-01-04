В.Медведчук: рік дії ЗВТ з ЄС: ціна євроінтеграційної афери

ukru
04:30 • 4872 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 43676 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102030 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127287 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133454 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230166 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169529 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189474 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172846 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165010 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 31251 перегляди
Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

28 березня, 19:27 • 28688 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 22145 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 25045 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 21502 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230166 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 352911 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370074 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286299 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55588 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72747 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84601 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168591 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171158 перегляди
Актуальне
В.Медведчук: рік дії ЗВТ з ЄС: ціна євроінтеграційної афери

В.Медведчук: рік дії ЗВТ з ЄС: ціна євроінтеграційної афери

Київ • УНН

 • 11208 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Рік тому, 1 січня 2016 року, вступила в дію Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Треба визнати, на піар-кампанію нового етапу "стратегічного партнерства" з ЄС еврореформаторы не шкодували ні сил, ні часу: чиновники і політики усіх рангів, наукові і навколонаукові експерти, бізнесмени, блогери, "громадські активісти" намагалися роз'яснити народу, які вигоди і переваги несе ЗВТ з Євросоюзом. Втім, і сьогодні на сайті Кабміну у документі, який демонструє "Найголовніші досягнення Уряду" за 2016 рік, в якості ключового "досягнення" значиться "застосування режиму поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі". Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху "Український вибір — право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

"Однак факти і цифри говорять про інше: ЗВТ з ЄС ― це стратегічна помилка Києва, помилка, за яку Україна вже заплатила і продовжує платити занадто високу ціну", - зазначив В.Медведчук.

Він додав, що українські товаровиробники не лише не здійснили обіцяну експансію на європейський ринок, вони втратили вигідний для себе і дійсно перспективний ринок країн СНД і, зокрема, РФ.

"В результаті євроінтеграційних потуг Києва з 2013 по 2016 рік український експорт постійно скорочувався. Як повідомляє НБУ, тільки за перші 11 місяців 2016 року експорт українських товарів скоротився на 6,6%. За даними Держстату, в січні ― листопаді 2013 року товарний експорт України становив $57,43 млрд. За аналогічний період 2016-го країна змогла поставити за кордон продукції на $32,7 млрд (дані Державної фіскальної служби)", - повідомив політик.

За словами В.Медведчука, за підсумками січня ― листопада 2016 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився в 1,7 рази.

"Поки експорт скорочується, імпорт, навпаки, зростає. І найсуттєвіше збільшились поставки в Україну саме європейської продукції ― на 9%. Не українці «прорвалися» на європейський ринок, а іноземні виробники стали витісняти вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку", - зазначив політик.

"Примітний факт: про неефективність і односторонньої спрямованості ЗВТ з ЄС в Україні почали говорити відразу ж після початку її дії, як тільки були вичерпані виділені Брюсселем квоти за низкою товарних позицій. Вже в середині січня на 100% була обрана квота на курятину, на 40% ― на овес, майже на третину ― на пшеницю. Вдумайтеся: із-за того, що ЄС виділив для України мізерні квоти, наші аграрії змушені були в 2016 році скоротити поставки пшениці в Європу втричі!", - повідомив В.Медведчук.

Крім того, В.Медведчук процитував радника Президента України Петра Порошенка, бізнесмена Юрія Косюка: «Ніякого відкриття ринків не сталося... Та зона вільної торгівлі, яку дуже сильно сьогодні пропагують, це обман України».

За словами політика, жорстко розкритикували мізерні квоти і в Українській зерновій асоціації, і у Федерації роботодавців України. "Там вимагали суттєвого збільшення цих норм, за деякими позиціями ― у 12-15 разів".

"Сьогодні можна з упевненістю сказати, що розпіарена зона вільної торгівлі з Євросоюзом виявилася профанацією ідеї про взаємовигідне співробітництво і партнерство з ЄС. Вигідною ЗВТ стала виключно для Євросоюзу, Україна ж лише несе збитки", - зазначив В.Медведчук.

Також, політик навів слова доктора економічних наук, професора Олексія Плотнікова: «фактично Україна припинила торгову діяльність у східному напрямку... Україна широко розрекламувала Угоду про асоціацію і заявила про якийсь прорив — це не дало реального збільшення товарообігу, залишилося квотування і обмеження постачань на європейський ринок».

"Як бачимо, експерти говорять те, про що «Український вибір» попереджав ще в 2013 році. Сьогодні необхідно нарешті визнати: підписання Києвом Угоди про ЗВТ з ЄС ― це злочинна афера євроінтеграторів, які, загравшись в геополітичні ігри, поставили під удар не тільки добробут українських громадян, але і майбутнє України", - підсумував В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,167.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,899.95