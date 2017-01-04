В.Медведчук: рік дії ЗВТ з ЄС: ціна євроінтеграційної афери

"Однак факти і цифри говорять про інше: ЗВТ з ЄС ― це стратегічна помилка Києва, помилка, за яку Україна вже заплатила і продовжує платити занадто високу ціну", - зазначив В.Медведчук.

Він додав, що українські товаровиробники не лише не здійснили обіцяну експансію на європейський ринок, вони втратили вигідний для себе і дійсно перспективний ринок країн СНД і, зокрема, РФ.

"В результаті євроінтеграційних потуг Києва з 2013 по 2016 рік український експорт постійно скорочувався. Як повідомляє НБУ, тільки за перші 11 місяців 2016 року експорт українських товарів скоротився на 6,6%. За даними Держстату, в січні ― листопаді 2013 року товарний експорт України становив $57,43 млрд. За аналогічний період 2016-го країна змогла поставити за кордон продукції на $32,7 млрд (дані Державної фіскальної служби)", - повідомив політик.

За словами В.Медведчука, за підсумками січня ― листопада 2016 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився в 1,7 рази.

"Поки експорт скорочується, імпорт, навпаки, зростає. І найсуттєвіше збільшились поставки в Україну саме європейської продукції ― на 9%. Не українці «прорвалися» на європейський ринок, а іноземні виробники стали витісняти вітчизняну продукцію на внутрішньому ринку", - зазначив політик.

"Примітний факт: про неефективність і односторонньої спрямованості ЗВТ з ЄС в Україні почали говорити відразу ж після початку її дії, як тільки були вичерпані виділені Брюсселем квоти за низкою товарних позицій. Вже в середині січня на 100% була обрана квота на курятину, на 40% ― на овес, майже на третину ― на пшеницю. Вдумайтеся: із-за того, що ЄС виділив для України мізерні квоти, наші аграрії змушені були в 2016 році скоротити поставки пшениці в Європу втричі!", - повідомив В.Медведчук.

Крім того, В.Медведчук процитував радника Президента України Петра Порошенка, бізнесмена Юрія Косюка: «Ніякого відкриття ринків не сталося... Та зона вільної торгівлі, яку дуже сильно сьогодні пропагують, це обман України».

За словами політика, жорстко розкритикували мізерні квоти і в Українській зерновій асоціації, і у Федерації роботодавців України. "Там вимагали суттєвого збільшення цих норм, за деякими позиціями ― у 12-15 разів".

"Сьогодні можна з упевненістю сказати, що розпіарена зона вільної торгівлі з Євросоюзом виявилася профанацією ідеї про взаємовигідне співробітництво і партнерство з ЄС. Вигідною ЗВТ стала виключно для Євросоюзу, Україна ж лише несе збитки", - зазначив В.Медведчук.

Також, політик навів слова доктора економічних наук, професора Олексія Плотнікова: «фактично Україна припинила торгову діяльність у східному напрямку... Україна широко розрекламувала Угоду про асоціацію і заявила про якийсь прорив — це не дало реального збільшення товарообігу, залишилося квотування і обмеження постачань на європейський ринок».

"Як бачимо, експерти говорять те, про що «Український вибір» попереджав ще в 2013 році. Сьогодні необхідно нарешті визнати: підписання Києвом Угоди про ЗВТ з ЄС ― це злочинна афера євроінтеграторів, які, загравшись в геополітичні ігри, поставили під удар не тільки добробут українських громадян, але і майбутнє України", - підсумував В.Медведчук.