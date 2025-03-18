В Мариуполе на месте детского лагеря оккупанты возводят центр военной подготовки - горсовет
Киев • УНН
На месте уничтоженного лагеря «Орленок» в Мариуполе оккупанты строят центр военной подготовки «Воины». Это еще один шаг к милитаризации детей, которых привлекают к «юнармии» и учат стрелять.
На месте уничтоженного в прошлом году лагеря отдыха "Орленок" на Левобережье временно оккупированного Мариуполя захватчики решили создать центр военной подготовки, сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Уничтожив детский лагерь отдыха в июле 2024 года, захватчики начали строительство нового объекта.
"Долгое время захватчики скрывали, что именно они планируют создать. Оказалось - центр военной и спортивной подготовки "Воины", - указали в горсовете в Telegram.
Об этом, как указано, свидетельствует паспорт объекта, который установили на месте бывшего детского лагеря.
"Создание подобного центра – еще один шаг к милитаризации детей", - отметили в горсовете.
Оккупанты активно привлекают школьников оккупированных территорий в "юнармию", "движение первых", отправляют в летние лагеря, где они учатся стрелять. В учебных заведениях проходят так называемые "уроки мужества и безопасности", где насаждают российские нарративы, отмечают в горсовете.
Ранее
УНН писал, что в оккупированном Мариуполе до 9 мая установят памятник захватчикам.