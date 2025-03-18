У Маріуполі на місці дитячого табору окупанти зводять центр військової підготовки - міськрада
Київ • УНН
На місці знищеного табору «Орльонок» в Маріуполі окупанти будують центр військової підготовки «Воїни». Це ще один крок до мілітаризації дітей, яких залучають до «юнармії» та навчають стріляти.
На місці знищеного минулого року табору відпочинку "Орльонок" на Лівобережжі тимчасово окупованого Маріуполя загарбники вирішили створити центр військової підготовки, повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
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Знищивши дитячий табір відпочинку у липні 2024 року, загарбники розпочали будівництво нового об'єкта.
"Довгий час загарбники приховували, що саме вони планують створити. Виявилося - центр військової та спортивної підготовки "Воїни", - вказали у міськраді у Telegram.
Про це, як вказано, свідчить паспорт об'єкта, який встановили на місці колишнього дитячого табору.
"Створення подібного центру – ще один крок до мілітаризації дітей", - зауважили у міськраді.
Окупанти активно залучають школярів окупованих територій до "юнармії", "руху перших", відправляють до літніх таборів, де вони навчаються стріляти. У закладах освіти проходять так звані "уроки мужності та безпеки", де насаджують російські наративи, зазначають у міськраді.
Раніше
УНН писав, що в окупованому Маріуполі до 9 травня встановлять пам’ятник загарбникам.