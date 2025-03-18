У Маріуполі на місці дитячого табору окупанти зводять центр військової підготовки - міськрада

На місці знищеного минулого року табору відпочинку "Орльонок" на Лівобережжі тимчасово окупованого Маріуполя загарбники вирішили створити центр військової підготовки, повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

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Знищивши дитячий табір відпочинку у липні 2024 року, загарбники розпочали будівництво нового об'єкта.

"Довгий час загарбники приховували, що саме вони планують створити. Виявилося - центр військової та спортивної підготовки "Воїни", - вказали у міськраді у Telegram.

Про це, як вказано, свідчить паспорт об'єкта, який встановили на місці колишнього дитячого табору.

"Створення подібного центру – ще один крок до мілітаризації дітей", - зауважили у міськраді.

Окупанти активно залучають школярів окупованих територій до "юнармії", "руху перших", відправляють до літніх таборів, де вони навчаються стріляти. У закладах освіти проходять так звані "уроки мужності та безпеки", де насаджують російські наративи, зазначають у міськраді.

Раніше

УНН писав, що в окупованому Маріуполі до 9 травня встановлять пам’ятник загарбникам.