В Мали в результате подрыва на мине погибли девять военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Девять военнослужащих правительственной армии Мали, входящих в состав антитеррористического контингента стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в малийских войсках, передает УНН.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Булкесси в регионе Мопти.
"Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине. В результате девять военнослужащих погибли", - указали силовики. Кроме того, еще несколько человек получили ранения.
Булкесси, где произошел подрыв, находится вблизи границы с Буркина-Фасо, где в последнее время резко возросла активность экстремистов.
"Мину на пути следования военных установили террористы ... Террористы продолжают осуществлять свои преступления с целью помешать возвращению мира", - приводит AFP слова представителя местных властей Мали.
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В 2017 году страны "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, объявили о создании антитеррористического военного контингента, насчитывающего 5000 военных. Их основной задачей является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе.
Несмотря на усилия контингента, активность экстремистов и террористов в Сахеле продолжает оставаться высокой.
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