На Донеччині знешкодили 29 снарядів на узбіччі дороги

КИЇВ. 1 березня. УНН. Поблизу с. Андріївка Слов’янського району на Донеччині піротехнічна група ДСНС 28 лютого вилучила на узбіччі дороги 29 артилерійських снарядів калібром 76 мм та 5 фрагментів артилерійського снаряда калібром 76 мм. Боєприпаси були знищені встановленим способом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС в Донецькій області.