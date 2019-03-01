На Донеччині знешкодили 29 снарядів на узбіччі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Поблизу с. Андріївка Слов’янського району на Донеччині піротехнічна група ДСНС 28 лютого вилучила на узбіччі дороги 29 артилерійських снарядів калібром 76 мм та 5 фрагментів артилерійського снаряда калібром 76 мм. Боєприпаси були знищені встановленим способом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС в Донецькій області.
"28 лютого у Слов’янському районі, поблизу с. Андріївка піротехнічна група Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області здійснювала обстеження території. На узбіччі дороги піротехніками було вилучено 29 артилерійських снарядів калібром 76 мм та 5 фрагментів артилерійського снаряда калібром 76 мм. Боєприпаси були знищені встановленим способом", йдеться у повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, найчастіше працівники піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджують артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів, а також ручні гранати.