В Донецкой области обезвредили 29 снарядов изъяла на обочине

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35718 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118951 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122321 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154225 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145172 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Донецкой области обезвредили 29 снарядов изъяла на обочине

В Донецкой области обезвредили 29 снарядов изъяла на обочине

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Вблизи с. Андреевка Славянского района Донецкой области пиротехническая группа ГСЧС 28 февраля изъяла на обочине дороги 29 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 5 фрагментов артиллерийского снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы были уничтожены установленным способом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"28 февраля в Славянском районе, вблизи с. Андреевка пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области осуществляла обследование территории. На обочине дороги пиротехники было изъято 29 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 5 фрагментов артиллерийского снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы были уничтожены установленным способом", говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, чаще всего работники пиротехнических подразделений ГСЧС обезвреживают артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, а также ручные гранаты.

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