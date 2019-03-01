В Донецкой области обезвредили 29 снарядов изъяла на обочине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вблизи с. Андреевка Славянского района Донецкой области пиротехническая группа ГСЧС 28 февраля изъяла на обочине дороги 29 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 5 фрагментов артиллерийского снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы были уничтожены установленным способом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области.
"28 февраля в Славянском районе, вблизи с. Андреевка пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области осуществляла обследование территории. На обочине дороги пиротехники было изъято 29 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и 5 фрагментов артиллерийского снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы были уничтожены установленным способом", говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, чаще всего работники пиротехнических подразделений ГСЧС обезвреживают артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, а также ручные гранаты.