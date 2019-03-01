В Малі в результаті підриву на міні загинули дев'ять військовослужбовців

КИЇВ. 2 березня. УНН. Дев’ять військовослужбовців урядової армії Малі, що входять до складу антитерористичного контингенту країн “Групи п’яти” (G5) зони африканського Сахеля, загинули в результаті підриву на міні. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в малійскіх військах, передає УНН.