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В Малі в результаті підриву на міні загинули дев'ять військовослужбовців

В Малі в результаті підриву на міні загинули дев'ять військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Дев’ять військовослужбовців урядової армії Малі, що входять до складу антитерористичного контингенту країн “Групи п’яти” (G5) зони африканського Сахеля, загинули в результаті підриву на міні. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в малійскіх військах, передає УНН.

Інцидент стався в районі населеного пункту Булкессі в регіоні Мопті.

“Автомобіль Збройних сил Малі підірвався на міні. В результаті дев’ять військовослужбовців загинули”, — вказали силовики. Крім того, ще кілька людей отримали поранення.

Булкессі, де стався підрив, знаходиться поблизу кордону з Буркіна-Фасо, де останнім часом різко зросла активність екстремістів.

“Мину на шляху проходження військових встановили терористи... Терористи продовжують здійснювати свої злочини з метою перешкодити поверненню миру”, — наводить AFP слова представника місцевої влади Малі.

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У 2017 році країни “Групи п’яти” (G5) зони африканського Сахеля, в яку входять Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад, оголосили про створення антитерористичного військового контингенту, що нараховує 5 тисяч військових. Їх основним завданням є боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю в регіоні.

Незважаючи на зусилля контингенту, активність екстремістів і терористів в Сахеле продовжує залишатися високою.

Як повідомляв УНН, на Донеччині знешкодили 29 снарядів на узбіччі дороги.

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