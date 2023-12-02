В МАГАТЭ отреагировали на 8 блекаут на Запорожской АЭС
Киев • УНН
На Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов. МАГАТЭ отметило это событие как напоминание о рисках в сфере ядерной безопасности.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пережила уже восьмое полное отключение от внешнего электроснабжения. Как отмечается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергетике, это отключение стало еще одним напоминанием о нестабильности в сфере ядерной безопасности, пишет УНН.
ЗАЭС потеряла связь с обеими внешними линиями электропередачи уже в восьмой раз.
Присутствовавшая на объекте группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что подключение ЗАЭС к единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ было прервано 1 декабря около 22:26 по местному времени из-за повреждения внешней сети. Примерно через пять часов последовала потеря единственной линии 750 кВ на заводе, основного поставщика внешней электроэнергии. Причина оказалась во внешней сети далеко от ЗАЭС.
В результате автоматически заработали 20 дизель-генераторов объекта. Затем сотрудники ЗАЭС сократили количество работающих дизель-генераторов до восьми, чего достаточно, чтобы гарантировать, что шесть реакторов станции, все из которых остановлены, будут иметь достаточную мощность для необходимого охлаждения.
Поврежденная линия электропередачи 750 кВ – единственная оставшаяся главная линия электропередачи на ЗАЭС по сравнению с четырьмя до конфликта – была вновь подключена сегодня после 8 утра по местному времени. В настоящее время электроснабжение осуществляется по линии 750 кВ без внешнего резервирования.
"Последнее отключение внешнего энергоснабжения является еще одним напоминанием о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события, происходящие вдали от самой площадки. МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу завод", — заявил генеральный директор МАГАТЕ Рафаэль Гросси.
На время отключения внешнего электроснабжения была прервана работа четырех главных теплонасосов одного из реакторов ЗАЭС – четвертого энергоблока. В настоящее время агрегат переводится из режима полугорячей остановки обратно в режим горячей остановки для производства тепла и пара для объекта и Энергодара. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодной остановки.
Это было первое полное отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС с 22 мая этого года.
В МАГАТЭ отреагировали на 8 блекаут на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов. МАГАТЭ отметило это событие как напоминание о рисках в сфере ядерной безопасности.
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