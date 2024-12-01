В Луцке прогремели взрывы: работает ПВО
Киев • УНН
В Луцке около 11: 00 местные жители услышали звуки взрывов. По сообщению городского головы Игоря Полищука, это связано с работой сил ПВО после обнаружения вражеского БПЛА.
В воскресенье, 1 декабря, жители Луцка слышали звуки взрывов после предупреждения о вражеском БПЛА на Волыни, сообщает УНН.
Детали
По данным местных СМИ, в Луцке слышны звуки взрывов около 11:00.
Как указал, городской голова Игорь Полищук, работают силы ПВО.
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