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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
08:28 • 9066 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Луцке прогремели взрывы: работает ПВО

В Луцке прогремели взрывы: работает ПВО

Киев  •  УНН

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В Луцке около 11: 00 местные жители услышали звуки взрывов. По сообщению городского головы Игоря Полищука, это связано с работой сил ПВО после обнаружения вражеского БПЛА.

В воскресенье, 1 декабря, жители Луцка слышали звуки взрывов после предупреждения о вражеском БПЛА на Волыни, сообщает УНН.

Детали

По данным местных СМИ, в Луцке слышны звуки взрывов около 11:00.

Как указал, городской голова Игорь Полищук, работают силы ПВО.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении беспилотника в направлении города.

ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки1 дек. 2024, 07:51 • 9278 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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