В Луцке прогремели взрывы: работает ПВО

В воскресенье, 1 декабря, жители Луцка слышали звуки взрывов после предупреждения о вражеском БПЛА на Волыни, сообщает УНН.

Детали

По данным местных СМИ, в Луцке слышны звуки взрывов около 11:00.

Как указал, городской голова Игорь Полищук, работают силы ПВО.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении беспилотника в направлении города.

ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки